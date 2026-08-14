Fishing Frenzy 今日价格

Fishing Frenzy (FISH) 今日实时价格为 $ 0.00123127，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FISH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00123127 每 FISH。

Fishing Frenzy 目前市值在 $ 337,966 排名第 #-，流通供应量为 275.01M FISH。过去 24 小时内，FISH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00483823，而历史最低价为 $ 0.0011024。

短期表现方面，FISH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 45.75。

Fishing Frenzy（FISH）市场信息

市值 $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K 成交量（24H） $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 完全稀释市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 流通量 275.01M 275.01M 275.01M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fishing Frenzy 的当前市值为 $ 337.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 45.75。FISH 的流通量为 275.01M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.23M。