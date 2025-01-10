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Fish N Chips 价格 (CHIPPY)

USD

Fish N Chips (CHIPPY) 实时价格图表

$0.00210439
$0.00210439$0.00210439
+2.40%(1D)

今天 Fish N Chips (CHIPPY) 的价格

今天 Fish N Chips (CHIPPY) 的实时价格为 0.00210439 USD。目前其市值为 $ 2.10M USD。CHIPPY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fish N Chips 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.42K USD
- Fish N Chips 当天价格变化为 +2.47%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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Fish N Chips (CHIPPY) 价格表现 USD

今天内，Fish N Chips 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Fish N Chips 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005428149
在过去60天内，Fish N Chips 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006686457
在过去90天内，Fish N Chips 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004767768004667436

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.47%
30天$ +0.0005428149+25.79%
60天$ -0.0006686457-31.77%
90天$ +0.0004767768004667436+29.29%

Fish N Chips (CHIPPY) 价格分析

Fish N Chips 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00195195
$ 0.00195195$ 0.00195195

$ 0.00211988
$ 0.00211988$ 0.00211988

$ 0.01633691
$ 0.01633691$ 0.01633691

+0.17%

+2.47%

+5.03%

Fish N Chips (CHIPPY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

$ 15.42K
$ 15.42K$ 15.42K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是Fish N Chips (CHIPPY)

Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders.

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Fish N Chips (CHIPPY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fish N Chips (CHIPPY) 的其他问题

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CHIPPY 兑换为当地货币

1 CHIPPY 兑换 AUD
A$0.0033880679
1 CHIPPY 兑换 GBP
0.0017045559
1 CHIPPY 兑换 EUR
0.0020412583
1 CHIPPY 兑换 USD
$0.00210439
1 CHIPPY 兑换 MYR
RM0.0094487111
1 CHIPPY 兑换 TRY
0.0745585377
1 CHIPPY 兑换 JPY
¥0.3321779615
1 CHIPPY 兑换 RUB
0.213595585
1 CHIPPY 兑换 INR
0.1808512766
1 CHIPPY 兑换 IDR
Rp33.9417694417
1 CHIPPY 兑换 PHP
0.1230436833
1 CHIPPY 兑换 EGP
￡E.0.1063979584
1 CHIPPY 兑换 BRL
R$0.0127105156
1 CHIPPY 兑换 CAD
C$0.0030303216
1 CHIPPY 兑换 BDT
0.2566934922
1 CHIPPY 兑换 NGN
3.2575536322
1 CHIPPY 兑换 UAH
0.0892050921
1 CHIPPY 兑换 VES
Bs0.11153267
1 CHIPPY 兑换 PKR
Rs0.5868301954
1 CHIPPY 兑换 KZT
1.1064040864
1 CHIPPY 兑换 THB
฿0.0727908501
1 CHIPPY 兑换 TWD
NT$0.0693606944
1 CHIPPY 兑换 CHF
Fr0.0019149949
1 CHIPPY 兑换 HKD
HK$0.0163721542
1 CHIPPY 兑换 MAD
.د.م0.0211701634