Fish Horse 今日价格

Fish Horse (FISHHORSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.74%。当前 FISHHORSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FISHHORSE。

Fish Horse 目前市值在 $ 12,655.19 排名第 #-，流通供应量为 964.38M FISHHORSE。过去 24 小时内，FISHHORSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FISHHORSE 在过去一小时内波动了 +3.63%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。

Fish Horse（FISHHORSE）市场信息

市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 流通量 964.38M 964.38M 964.38M 总供应量 964,379,539.545246 964,379,539.545246 964,379,539.545246

Fish Horse 的当前市值为 $ 12.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FISHHORSE 的流通量为 964.38M，总供应量是 964379539.545246，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.66K。