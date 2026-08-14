First Convicted Raccoon 今日价格

First Convicted Raccoon (FRED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.97%。当前 FRED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRED。

First Convicted Raccoon 目前市值在 $ 11,247.29 排名第 #-，流通供应量为 696.20M FRED。过去 24 小时内，FRED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00327984，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.11%。过去一天，总交易量达到 --。

First Convicted Raccoon（FRED）市场信息

市值 $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K 流通量 696.20M 696.20M 696.20M 总供应量 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

First Convicted Raccoon 的当前市值为 $ 11.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FRED 的流通量为 696.20M，总供应量是 696198655.817253，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.25K。