First Convicted RACCON 今日价格

First Convicted RACCON (FRED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 FRED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRED。

First Convicted RACCON 目前市值在 $ 286,870 排名第 #-，流通供应量为 999.84M FRED。过去 24 小时内，FRED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.303243，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRED 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +13.02%。过去一天，总交易量达到 $ 31.47K。

First Convicted RACCON（FRED）市场信息

市值 $ 286.87K$ 286.87K $ 286.87K 成交量（24H） $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K 完全稀释市值 $ 286.87K$ 286.87K $ 286.87K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

First Convicted RACCON 的当前市值为 $ 286.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.47K。FRED 的流通量为 999.84M，总供应量是 999843302.96，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 286.87K。