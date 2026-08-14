Firelight Staked XRP 今日价格

Firelight Staked XRP (STXRP) 今日实时价格为 $ 1.008，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 STXRP 兑 USD 的汇率为 $ 1.008 每 STXRP。

Firelight Staked XRP 目前市值在 $ 57,834,846 排名第 #-，流通供应量为 57.36M STXRP。过去 24 小时内，STXRP 的交易价格在 $ 0.990427（低点）和 $ 1.014（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.4，而历史最低价为 $ 0.961388。

短期表现方面，STXRP 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -1.37%。过去一天，总交易量达到 $ 25.01K。

Firelight Staked XRP（STXRP）市场信息

市值 $ 57.83M$ 57.83M $ 57.83M 成交量（24H） $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K 完全稀释市值 $ 57.83M$ 57.83M $ 57.83M 流通量 57.36M 57.36M 57.36M 总供应量 57,361,108.050946 57,361,108.050946 57,361,108.050946

Firelight Staked XRP 的当前市值为 $ 57.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.01K。STXRP 的流通量为 57.36M，总供应量是 57361108.050946，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.83M。