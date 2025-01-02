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FIRA 价格 (FIRA)

USD

FIRA (FIRA) 实时价格图表

$0.00317516
$0.00317516$0.00317516
+3.00%(1D)

今天 FIRA (FIRA) 的价格

今天 FIRA (FIRA) 的实时价格为 0.00317516 USD。目前其市值为 $ 76.42K USD。FIRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
FIRA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.24 USD
- FIRA 当天价格变化为 +3.06%
- 其循环供应量为 24.07M USD

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FIRA (FIRA) 价格表现 USD

今天内，FIRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，FIRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013597657
在过去60天内，FIRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005121453
在过去90天内，FIRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001570245901432769

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.06%
30天$ -0.0013597657-42.82%
60天$ +0.0005121453+16.13%
90天$ -0.001570245901432769-33.08%

FIRA (FIRA) 价格分析

FIRA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00278149
$ 0.00278149$ 0.00278149

$ 0.00317439
$ 0.00317439$ 0.00317439

$ 10.4
$ 10.4$ 10.4

+4.17%

+3.06%

-11.34%

FIRA (FIRA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 76.42K
$ 76.42K$ 76.42K

$ 11.24
$ 11.24$ 11.24

24.07M
24.07M 24.07M

什么是FIRA (FIRA)

Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom.

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FIRA (FIRA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FIRA (FIRA) 的其他问题

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FIRA 兑换为当地货币

1 FIRA 兑换 AUD
A$0.005080256
1 FIRA 兑换 GBP
0.002540128
1 FIRA 兑换 EUR
0.0030799052
1 FIRA 兑换 USD
$0.00317516
1 FIRA 兑换 MYR
RM0.0141929652
1 FIRA 兑换 TRY
0.1121148996
1 FIRA 兑换 JPY
¥0.4985953748
1 FIRA 兑换 RUB
0.3539985884
1 FIRA 兑换 INR
0.2722382184
1 FIRA 兑换 IDR
Rp51.2122508948
1 FIRA 兑换 PHP
0.1839687704
1 FIRA 兑换 EGP
￡E.0.1611711216
1 FIRA 兑换 BRL
R$0.019685992
1 FIRA 兑换 CAD
C$0.0045722304
1 FIRA 兑换 BDT
0.37943162
1 FIRA 兑换 NGN
4.9074955444
1 FIRA 兑换 UAH
0.1337059876
1 FIRA 兑换 VES
Bs0.16193316
1 FIRA 兑换 PKR
Rs0.884917092
1 FIRA 兑换 KZT
1.6667367388
1 FIRA 兑换 THB
฿0.1088444848
1 FIRA 兑换 TWD
NT$0.1043675092
1 FIRA 兑换 CHF
Fr0.002857644
1 FIRA 兑换 HKD
HK$0.0246709932
1 FIRA 兑换 MAD
.د.م0.0321008676