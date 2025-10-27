Finwizz by Virtuals（FIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00008156 $ 0.00008156 $ 0.00008156 24H最低价 $ 0.00013395 $ 0.00013395 $ 0.00013395 24H最高价 24H最低价 $ 0.00008156$ 0.00008156 $ 0.00008156 24H最高价 $ 0.00013395$ 0.00013395 $ 0.00013395 历史最高 $ 0.00018413$ 0.00018413 $ 0.00018413 最低价 $ 0.00002352$ 0.00002352 $ 0.00002352 涨跌幅（1H） +2.94% 涨跌幅（1D） +14.40% 漲跌幅（7D） +214.03% 漲跌幅（7D） +214.03%

Finwizz by Virtuals（FIN）当前实时价格为 $0.00012963。过去 24 小时内，FIN 的交易价格在 $ 0.00008156 至 $ 0.00013395 之间波动，市场活跃度显著。FIN 的历史最高价为 $ 0.00018413，历史最低价为 $ 0.00002352。

从短期表现来看，FIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.94%，过去 24 小时内变动为 +14.40%，过去 7 天内累计变动为 +214.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Finwizz by Virtuals（FIN）市场信息

市值 $ 129.63K$ 129.63K $ 129.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 129.63K$ 129.63K $ 129.63K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Finwizz by Virtuals 的当前市值为 $ 129.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.63K。