FinnDuck 今日价格

FinnDuck (FDUCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 FDUCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FDUCK。

FinnDuck 目前市值在 $ 14,263.59 排名第 #-，流通供应量为 867.67M FDUCK。过去 24 小时内，FDUCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FDUCK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.83%。过去一天，总交易量达到 --。

FinnDuck（FDUCK）市场信息

市值 $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K 流通量 867.67M 867.67M 867.67M 总供应量 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

FinnDuck 的当前市值为 $ 14.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FDUCK 的流通量为 867.67M，总供应量是 867669923.7360489，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.26K。