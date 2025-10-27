Finna AI（FINNA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00201926 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +2.85% 涨跌幅（1D） +7.53% 漲跌幅（7D） -0.91%

Finna AI（FINNA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FINNA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FINNA 的历史最高价为 $ 0.00201926，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FINNA 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.85%，过去 24 小时内变动为 +7.53%，过去 7 天内累计变动为 -0.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Finna AI（FINNA）市场信息

市值 $ 68.38K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 68.38K 流通量 999.98M 总供应量 999,982,470.142927

Finna AI 的当前市值为 $ 68.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FINNA 的流通量为 999.98M，总供应量是 999982470.142927，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.38K。