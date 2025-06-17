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Finetuning 价格 (SN37)

USD

Finetuning (SN37) 实时价格图表

$1.71
$1.71$1.71
-8.90%(1D)

今天 Finetuning (SN37) 的价格

今天 Finetuning (SN37) 的实时价格为 1.71 USD。目前其市值为 $ 2.17M USD。SN37 兑换 USD 的价格为实时更新。
Finetuning 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Finetuning 当天价格变化为 -9.00%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Finetuning (SN37) 价格表现 USD

今天内，Finetuning 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.169630615925552
在过去30天内，Finetuning 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Finetuning 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Finetuning 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.169630615925552-9.00%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Finetuning (SN37) 价格分析

Finetuning 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

-0.74%

-9.00%

-30.33%

Finetuning (SN37) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

什么是Finetuning (SN37)

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Finetuning (SN37) 资源

白皮书
官网

Finetuning（SN37）代币经济

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大家还在问：关于 Finetuning (SN37) 的其他问题

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SN37 兑换为当地货币

1 SN37 兑换 VND
44,998.65
1 SN37 兑换 AUD
A$2.5992
1 SN37 兑换 GBP
1.2483
1 SN37 兑换 EUR
1.4706
1 SN37 兑换 USD
$1.71
1 SN37 兑换 MYR
RM7.2504
1 SN37 兑换 TRY
67.374
1 SN37 兑换 JPY
¥247.2147
1 SN37 兑换 RUB
134.064
1 SN37 兑换 INR
147.4875
1 SN37 兑换 IDR
Rp28,032.7824
1 SN37 兑换 KRW
2,332.8675
1 SN37 兑换 PHP
97.0254
1 SN37 兑换 EGP
￡E.85.7394
1 SN37 兑换 BRL
R$9.3879
1 SN37 兑换 CAD
C$2.3085
1 SN37 兑换 BDT
209.0304
1 SN37 兑换 NGN
2,642.9589
1 SN37 兑换 UAH
71.0163
1 SN37 兑换 VES
Bs174.42
1 SN37 兑换 PKR
Rs484.272
1 SN37 兑换 KZT
876.4605
1 SN37 兑换 THB
฿55.5921
1 SN37 兑换 TWD
NT$50.3937
1 SN37 兑换 AED
د.إ6.2757
1 SN37 兑换 CHF
Fr1.3851
1 SN37 兑换 HKD
HK$13.4064
1 SN37 兑换 MAD
.د.م15.561
1 SN37 兑换 MXN
$32.3703