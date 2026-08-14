Finceptor 今日价格

Finceptor (FINC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 FINC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FINC。

Finceptor 目前市值在 $ 45,014 排名第 #-，流通供应量为 57.69M FINC。过去 24 小时内，FINC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.371466，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FINC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.78%。过去一天，总交易量达到 $ 102.64。

Finceptor（FINC）市场信息

市值 $ 45.01K$ 45.01K $ 45.01K 成交量（24H） $ 102.64$ 102.64 $ 102.64 完全稀释市值 $ 77.57K$ 77.57K $ 77.57K 流通量 57.69M 57.69M 57.69M 总供应量 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

Finceptor 的当前市值为 $ 45.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.64。FINC 的流通量为 57.69M，总供应量是 99404133.56357753，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.57K。