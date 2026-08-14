Financie Token 今日价格

Financie Token (FNCT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.01%。当前 FNCT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FNCT。

Financie Token 目前市值在 $ 600,546 排名第 #-，流通供应量为 4.16B FNCT。过去 24 小时内，FNCT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00647955，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FNCT 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -7.95%。过去一天，总交易量达到 $ 127.85。

Financie Token（FNCT）市场信息

市值 $ 600.55K$ 600.55K $ 600.55K 成交量（24H） $ 127.85$ 127.85 $ 127.85 完全稀释市值 $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M 流通量 4.16B 4.16B 4.16B 总供应量 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Financie Token 的当前市值为 $ 600.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 127.85。FNCT 的流通量为 4.16B，总供应量是 20000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.89M。