FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 价格 (FTS)
今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的实时价格为 0.01398747 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.47 USD
- FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 当天价格变化为 -36.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00798584051191461。
在过去30天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0058249266。
在过去60天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0092360942。
在过去90天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.11673762119589507。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00798584051191461
|-36.34%
|30天
|$ -0.0058249266
|-41.64%
|60天
|$ -0.0092360942
|-66.03%
|90天
|$ -0.11673762119589507
|-89.30%
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
-36.34%
-43.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.
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|1 FTS 兑换 AUD
A$0.022379952
|1 FTS 兑换 GBP
￡0.0113298507
|1 FTS 兑换 EUR
€0.0134279712
|1 FTS 兑换 USD
$0.01398747
|1 FTS 兑换 MYR
RM0.0625239909
|1 FTS 兑换 TRY
₺0.4980938067
|1 FTS 兑换 JPY
¥2.1758908332
|1 FTS 兑换 RUB
₽1.4125945953
|1 FTS 兑换 INR
₹1.209916155
|1 FTS 兑换 IDR
Rp229.3027501968
|1 FTS 兑换 PHP
₱0.8172878721
|1 FTS 兑换 EGP
￡E.0.7038494904
|1 FTS 兑换 BRL
R$0.0843444441
|1 FTS 兑换 CAD
C$0.0201419568
|1 FTS 兑换 BDT
৳1.7054922171
|1 FTS 兑换 NGN
₦21.7196035413
|1 FTS 兑换 UAH
₴0.5906908581
|1 FTS 兑换 VES
Bs0.75532338
|1 FTS 兑换 PKR
Rs3.9005458842
|1 FTS 兑换 KZT
₸7.420352835
|1 FTS 兑换 THB
฿0.4761334788
|1 FTS 兑换 TWD
NT$0.4578098931
|1 FTS 兑换 CHF
Fr0.012588723
|1 FTS 兑换 HKD
HK$0.1088225166
|1 FTS 兑换 MAD
.د.م0.1401544494