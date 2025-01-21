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FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 价格 (FTS)

USD

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 实时价格图表

$0.01398747
$0.01398747$0.01398747
-36.30%(1D)

今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的价格

今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的实时价格为 0.01398747 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.47 USD
- FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 当天价格变化为 -36.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 价格表现 USD

今天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00798584051191461
在过去30天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0058249266
在过去60天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0092360942
在过去90天内，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.11673762119589507

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00798584051191461-36.34%
30天$ -0.0058249266-41.64%
60天$ -0.0092360942-66.03%
90天$ -0.11673762119589507-89.30%

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 价格分析

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00141221
$ 0.00141221$ 0.00141221

$ 0.02197331
$ 0.02197331$ 0.02197331

$ 10.88
$ 10.88$ 10.88

+0.02%

-36.34%

-43.56%

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.47
$ 22.47$ 22.47

0.00
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什么是FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.

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FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的其他问题

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FTS 兑换为当地货币

1 FTS 兑换 AUD
A$0.022379952
1 FTS 兑换 GBP
0.0113298507
1 FTS 兑换 EUR
0.0134279712
1 FTS 兑换 USD
$0.01398747
1 FTS 兑换 MYR
RM0.0625239909
1 FTS 兑换 TRY
0.4980938067
1 FTS 兑换 JPY
¥2.1758908332
1 FTS 兑换 RUB
1.4125945953
1 FTS 兑换 INR
1.209916155
1 FTS 兑换 IDR
Rp229.3027501968
1 FTS 兑换 PHP
0.8172878721
1 FTS 兑换 EGP
￡E.0.7038494904
1 FTS 兑换 BRL
R$0.0843444441
1 FTS 兑换 CAD
C$0.0201419568
1 FTS 兑换 BDT
1.7054922171
1 FTS 兑换 NGN
21.7196035413
1 FTS 兑换 UAH
0.5906908581
1 FTS 兑换 VES
Bs0.75532338
1 FTS 兑换 PKR
Rs3.9005458842
1 FTS 兑换 KZT
7.420352835
1 FTS 兑换 THB
฿0.4761334788
1 FTS 兑换 TWD
NT$0.4578098931
1 FTS 兑换 CHF
Fr0.012588723
1 FTS 兑换 HKD
HK$0.1088225166
1 FTS 兑换 MAD
.د.م0.1401544494