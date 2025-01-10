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Filecoin Standard Full Hashrate 价格 (SFIL)

USD

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 实时价格图表

$0.04335798
$0.04335798$0.04335798
-3.80%(1D)

今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的价格

今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的实时价格为 0.04333684 USD。目前其市值为 $ 86.70K USD。SFIL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Filecoin Standard Full Hashrate 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 170.60 USD
- Filecoin Standard Full Hashrate 当天价格变化为 -3.94%
- 其循环供应量为 2.00M USD

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Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 价格表现 USD

今天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00177768085049711
在过去30天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102707790
在过去60天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027862814
在过去90天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02035652066910036

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00177768085049711-3.94%
30天$ -0.0102707790-23.69%
60天$ -0.0027862814-6.42%
90天$ -0.02035652066910036-31.96%

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 价格分析

Filecoin Standard Full Hashrate 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04327221
$ 0.04327221$ 0.04327221

$ 0.04516642
$ 0.04516642$ 0.04516642

$ 7.28
$ 7.28$ 7.28

+0.02%

-3.94%

-6.97%

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 86.70K
$ 86.70K$ 86.70K

$ 170.60
$ 170.60$ 170.60

2.00M
2.00M 2.00M

什么是Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)

SFIL Aims to Build a More Transparent, Efficient and Free Filecoin Mining Ecosystem.

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Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 资源

官网

大家还在问：关于 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的其他问题

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SFIL 兑换为当地货币

1 SFIL 兑换 AUD
A$0.0697723124
1 SFIL 兑换 GBP
0.0351028404
1 SFIL 兑换 EUR
0.0420367348
1 SFIL 兑换 USD
$0.04333684
1 SFIL 兑换 MYR
RM0.1945824116
1 SFIL 兑换 TRY
1.5354242412
1 SFIL 兑换 JPY
¥6.8437537728
1 SFIL 兑换 RUB
4.3917553656
1 SFIL 兑换 INR
3.7256681348
1 SFIL 兑换 IDR
Rp698.9811924652
1 SFIL 兑换 PHP
2.5339050348
1 SFIL 兑换 EGP
￡E.2.1911106304
1 SFIL 兑换 BRL
R$0.262187882
1 SFIL 兑换 CAD
C$0.0624050496
1 SFIL 兑换 BDT
5.2862277432
1 SFIL 兑换 NGN
67.0845615832
1 SFIL 兑换 UAH
1.8370486476
1 SFIL 兑换 VES
Bs2.29685252
1 SFIL 兑换 PKR
Rs12.0849112024
1 SFIL 兑换 KZT
22.7847769984
1 SFIL 兑换 THB
฿1.499454664
1 SFIL 兑换 TWD
NT$1.4288156148
1 SFIL 兑换 CHF
Fr0.0394365244
1 SFIL 兑换 HKD
HK$0.3371606152
1 SFIL 兑换 MAD
.د.م0.4359686104