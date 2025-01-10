Filecoin Standard Full Hashrate 价格 (SFIL)
今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的实时价格为 0.04333684 USD。目前其市值为 $ 86.70K USD。SFIL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Filecoin Standard Full Hashrate 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 170.60 USD
- Filecoin Standard Full Hashrate 当天价格变化为 -3.94%
- 其循环供应量为 2.00M USD
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今天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00177768085049711。
在过去30天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102707790。
在过去60天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027862814。
在过去90天内，Filecoin Standard Full Hashrate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02035652066910036。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00177768085049711
|-3.94%
|30天
|$ -0.0102707790
|-23.69%
|60天
|$ -0.0027862814
|-6.42%
|90天
|$ -0.02035652066910036
|-31.96%
Filecoin Standard Full Hashrate 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
-3.94%
-6.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SFIL Aims to Build a More Transparent, Efficient and Free Filecoin Mining Ecosystem.
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|1 SFIL 兑换 AUD
A$0.0697723124
|1 SFIL 兑换 GBP
￡0.0351028404
|1 SFIL 兑换 EUR
€0.0420367348
|1 SFIL 兑换 USD
$0.04333684
|1 SFIL 兑换 MYR
RM0.1945824116
|1 SFIL 兑换 TRY
₺1.5354242412
|1 SFIL 兑换 JPY
¥6.8437537728
|1 SFIL 兑换 RUB
₽4.3917553656
|1 SFIL 兑换 INR
₹3.7256681348
|1 SFIL 兑换 IDR
Rp698.9811924652
|1 SFIL 兑换 PHP
₱2.5339050348
|1 SFIL 兑换 EGP
￡E.2.1911106304
|1 SFIL 兑换 BRL
R$0.262187882
|1 SFIL 兑换 CAD
C$0.0624050496
|1 SFIL 兑换 BDT
৳5.2862277432
|1 SFIL 兑换 NGN
₦67.0845615832
|1 SFIL 兑换 UAH
₴1.8370486476
|1 SFIL 兑换 VES
Bs2.29685252
|1 SFIL 兑换 PKR
Rs12.0849112024
|1 SFIL 兑换 KZT
₸22.7847769984
|1 SFIL 兑换 THB
฿1.499454664
|1 SFIL 兑换 TWD
NT$1.4288156148
|1 SFIL 兑换 CHF
Fr0.0394365244
|1 SFIL 兑换 HKD
HK$0.3371606152
|1 SFIL 兑换 MAD
.د.م0.4359686104