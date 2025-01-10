今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的价格

今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的实时价格为 0.04333684 USD。目前其市值为 $ 86.70K USD。SFIL 兑换 USD 的价格为实时更新。

Filecoin Standard Full Hashrate 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 170.60 USD

- Filecoin Standard Full Hashrate 当天价格变化为 -3.94%

- 其循环供应量为 2.00M USD

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