Figure Heloc（FIGR_HELOC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.9993 $ 0.9993 $ 0.9993 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.9993$ 0.9993 $ 0.9993 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 最低价 $ 0.190997$ 0.190997 $ 0.190997 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.07% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Figure Heloc（FIGR_HELOC）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，FIGR_HELOC 的交易价格在 $ 0.9993 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。FIGR_HELOC 的历史最高价为 $ 1.062，历史最低价为 $ 0.190997。

从短期表现来看，FIGR_HELOC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.07%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Figure Heloc（FIGR_HELOC）市场信息

市值 $ 13.25B$ 13.25B $ 13.25B 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.25B$ 13.25B $ 13.25B 流通量 13.25B 13.25B 13.25B 总供应量 13,254,517,547.428 13,254,517,547.428 13,254,517,547.428

Figure Heloc 的当前市值为 $ 13.25B, 它过去 24 小时的交易量为 --。FIGR_HELOC 的流通量为 13.25B，总供应量是 13254517547.428，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.25B。