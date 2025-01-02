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Fideum 价格 (FI)

USD

Fideum (FI) 实时价格图表

$0.00361831
$0.00361831$0.00361831
-9.10%(1D)

今天 Fideum (FI) 的价格

今天 Fideum (FI) 的实时价格为 0.00361846 USD。目前其市值为 $ 14.46M USD。FI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fideum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 447.94K USD
- Fideum 当天价格变化为 -9.15%
- 其循环供应量为 4.00B USD

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Fideum (FI) 价格表现 USD

今天内，Fideum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000364635786509493
在过去30天内，Fideum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014168300
在过去60天内，Fideum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001913893
在过去90天内，Fideum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003518339710373756

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000364635786509493-9.15%
30天$ -0.0014168300-39.15%
60天$ -0.0001913893-5.28%
90天$ -0.003518339710373756-49.29%

Fideum (FI) 价格分析

Fideum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00345546
$ 0.00345546$ 0.00345546

$ 0.00411967
$ 0.00411967$ 0.00411967

$ 0.02279134
$ 0.02279134$ 0.02279134

+1.61%

-9.15%

-4.35%

Fideum (FI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

$ 447.94K
$ 447.94K$ 447.94K

4.00B
4.00B 4.00B

什么是Fideum (FI)

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Fideum (FI) 资源

官网

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FI 兑换为当地货币

1 FI 兑换 AUD
A$0.0058257206
1 FI 兑换 GBP
0.002894768
1 FI 兑换 EUR
0.0034737216
1 FI 兑换 USD
$0.00361846
1 FI 兑换 MYR
RM0.0161745162
1 FI 兑换 TRY
0.1277678226
1 FI 兑换 JPY
¥0.5685686198
1 FI 兑换 RUB
0.40164906
1 FI 兑换 INR
0.3103191296
1 FI 兑换 IDR
Rp58.3622498938
1 FI 兑换 PHP
0.2095450186
1 FI 兑换 EGP
￡E.0.1837453988
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C$0.0052105824
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5.6013037108
1 FI 兑换 UAH
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1 FI 兑换 VES
Bs0.18454146
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Rs1.007922033
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1 FI 兑换 THB
฿0.1239684396
1 FI 兑换 TWD
NT$0.1190111494
1 FI 兑换 CHF
Fr0.003256614
1 FI 兑换 HKD
HK$0.0281154342
1 FI 兑换 MAD
.د.م0.036546446