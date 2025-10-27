Fidelity Digital Interest Token（FDIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 最低价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Fidelity Digital Interest Token（FDIT）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，FDIT 的交易价格在 $ 1.0 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。FDIT 的历史最高价为 $ 1.0，历史最低价为 $ 1.0。

从短期表现来看，FDIT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fidelity Digital Interest Token（FDIT）市场信息

市值 $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M 流通量 230.95M 230.95M 230.95M 总供应量 230,953,588.16 230,953,588.16 230,953,588.16

Fidelity Digital Interest Token 的当前市值为 $ 230.95M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FDIT 的流通量为 230.95M，总供应量是 230953588.16，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 230.95M。