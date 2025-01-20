Fiat24 USD 价格 (USD24)
今天 Fiat24 USD (USD24) 的实时价格为 0.995913 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USD24 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fiat24 USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 458.42 USD
- Fiat24 USD 当天价格变化为 +0.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Fiat24 USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00497044。
在过去30天内，Fiat24 USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0044076121。
在过去60天内，Fiat24 USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0070522591。
在过去90天内，Fiat24 USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00497044
|+0.50%
|30天
|$ +0.0044076121
|+0.44%
|60天
|$ +0.0070522591
|+0.71%
|90天
|$ 0
|--
Fiat24 USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.50%
+0.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.
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|1 USD24 兑换 AUD
A$1.60341993
|1 USD24 兑换 GBP
￡0.81664866
|1 USD24 兑换 EUR
€0.96603561
|1 USD24 兑换 USD
$0.995913
|1 USD24 兑换 MYR
RM4.4816085
|1 USD24 兑换 TRY
₺35.28519759
|1 USD24 兑换 JPY
¥155.63132451
|1 USD24 兑换 RUB
₽102.04124598
|1 USD24 兑换 INR
₹86.22614754
|1 USD24 兑换 IDR
Rp16,326.44001072
|1 USD24 兑换 PHP
₱58.31070615
|1 USD24 兑换 EGP
￡E.50.01475086
|1 USD24 兑换 BRL
R$6.0750693
|1 USD24 兑换 CAD
C$1.43411472
|1 USD24 兑换 BDT
৳121.0034295
|1 USD24 兑换 NGN
₦1,551.26396619
|1 USD24 兑换 UAH
₴41.93789643
|1 USD24 兑换 VES
Bs53.779302
|1 USD24 兑换 PKR
Rs277.64062614
|1 USD24 兑换 KZT
₸528.61070214
|1 USD24 兑换 THB
฿34.38887589
|1 USD24 兑换 TWD
NT$32.75557857
|1 USD24 兑换 CHF
Fr0.90628083
|1 USD24 兑换 HKD
HK$7.74820314
|1 USD24 兑换 MAD
.د.م9.99896652