Fiamma BTC 今日价格

Fiamma BTC (FIABTC) 今日实时价格为 $ 61,009，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FIABTC 兑 USD 的汇率为 $ 61,009 每 FIABTC。

Fiamma BTC 目前市值在 $ 1,018,647 排名第 #-，流通供应量为 16.70 FIABTC。过去 24 小时内，FIABTC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 132,563，而历史最低价为 $ 58,037。

短期表现方面，FIABTC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 47.24。

Fiamma BTC（FIABTC）市场信息

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 16.70 16.70 16.70 总供应量 16.69676922 16.69676922 16.69676922

Fiamma BTC 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.24。FIABTC 的流通量为 16.70，总供应量是 16.69676922，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。