Fenix 价格 (FNX)
今天 Fenix (FNX) 的实时价格为 0.065248 USD。目前其市值为 $ 1.18M USD。FNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fenix 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 28.97K USD
- Fenix 当天价格变化为 +3.83%
- 其循环供应量为 18.21M USD
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今天内，Fenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00240677。
在过去30天内，Fenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041444028。
在过去60天内，Fenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Fenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00240677
|+3.83%
|30天
|$ -0.0041444028
|-6.35%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fenix 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
+3.83%
-3.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
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|1 FNX 兑换 AUD
A$0.10504928
|1 FNX 兑换 GBP
￡0.0521984
|1 FNX 兑换 EUR
€0.06263808
|1 FNX 兑换 USD
$0.065248
|1 FNX 兑换 MYR
RM0.29165856
|1 FNX 兑换 TRY
₺2.30390688
|1 FNX 兑换 JPY
¥10.25241824
|1 FNX 兑换 RUB
₽7.242528
|1 FNX 兑换 INR
₹5.59566848
|1 FNX 兑换 IDR
Rp1,052.38694944
|1 FNX 兑换 PHP
₱3.77851168
|1 FNX 兑换 EGP
￡E.3.31329344
|1 FNX 兑换 BRL
R$0.4143248
|1 FNX 兑换 CAD
C$0.09395712
|1 FNX 兑换 BDT
৳7.797136
|1 FNX 兑换 NGN
₦101.00259904
|1 FNX 兑换 UAH
₴2.74433088
|1 FNX 兑换 VES
Bs3.327648
|1 FNX 兑换 PKR
Rs18.1748304
|1 FNX 兑换 KZT
₸34.25063264
|1 FNX 兑换 THB
฿2.23539648
|1 FNX 兑换 TWD
NT$2.14600672
|1 FNX 兑换 CHF
Fr0.0587232
|1 FNX 兑换 HKD
HK$0.50697696
|1 FNX 兑换 MAD
.د.م0.6590048