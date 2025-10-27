Felysyum（FELY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.341967
24H最高价 $ 0.351535
历史最高 $ 0.356321
最低价 $ 0.240519
涨跌幅（1H） -0.00%
涨跌幅（1D） +1.73%
漲跌幅（7D） +1.60%

Felysyum（FELY）当前实时价格为 $0.350367。过去 24 小时内，FELY 的交易价格在 $ 0.341967 至 $ 0.351535 之间波动，市场活跃度显著。FELY 的历史最高价为 $ 0.356321，历史最低价为 $ 0.240519。

从短期表现来看，FELY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +1.73%，过去 7 天内累计变动为 +1.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Felysyum（FELY）市场信息

市值 $ 15.33M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 175.18M
流通量 43.77M
总供应量 500,000,000.0

Felysyum 的当前市值为 $ 15.33M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FELY 的流通量为 43.77M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 175.18M。