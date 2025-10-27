Feels Good（GOOD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00019368 $ 0.00019368 $ 0.00019368 24H最低价 $ 0.00021089 $ 0.00021089 $ 0.00021089 24H最高价 24H最低价 $ 0.00019368$ 0.00019368 $ 0.00019368 24H最高价 $ 0.00021089$ 0.00021089 $ 0.00021089 历史最高 $ 0.00031274$ 0.00031274 $ 0.00031274 最低价 $ 0.00011788$ 0.00011788 $ 0.00011788 涨跌幅（1H） -0.86% 涨跌幅（1D） -3.17% 漲跌幅（7D） -27.34% 漲跌幅（7D） -27.34%

Feels Good（GOOD）当前实时价格为 $0.00019607。过去 24 小时内，GOOD 的交易价格在 $ 0.00019368 至 $ 0.00021089 之间波动，市场活跃度显著。GOOD 的历史最高价为 $ 0.00031274，历史最低价为 $ 0.00011788。

从短期表现来看，GOOD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.86%，过去 24 小时内变动为 -3.17%，过去 7 天内累计变动为 -27.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Feels Good（GOOD）市场信息

市值 $ 196.07K$ 196.07K $ 196.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 196.07K$ 196.07K $ 196.07K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,970,362.044879 999,970,362.044879 999,970,362.044879

Feels Good 的当前市值为 $ 196.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOOD 的流通量为 999.97M，总供应量是 999970362.044879，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 196.07K。