Feedz（FEEDZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00006602$ 0.00006602 $ 0.00006602 最低价 $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.38% 漲跌幅（7D） -4.38%

Feedz（FEEDZ）当前实时价格为 $0.00001274。过去 24 小时内，FEEDZ 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FEEDZ 的历史最高价为 $ 0.00006602，历史最低价为 $ 0.00001262。

从短期表现来看，FEEDZ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -4.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Feedz（FEEDZ）市场信息

市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Feedz 的当前市值为 $ 12.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FEEDZ 的流通量为 999.96M，总供应量是 999959005.7997643，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.74K。