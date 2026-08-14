Feed The People 今日价格

Feed The People (FTP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 FTP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FTP。

Feed The People 目前市值在 $ 65,756 排名第 #-，流通供应量为 999.78M FTP。过去 24 小时内，FTP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01172217，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FTP 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -9.80%。过去一天，总交易量达到 --。

Feed The People（FTP）市场信息

市值 $ 65.76K$ 65.76K $ 65.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 65.76K$ 65.76K $ 65.76K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,780,982.971054 999,780,982.971054 999,780,982.971054

Feed The People 的当前市值为 $ 65.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FTP 的流通量为 999.78M，总供应量是 999780982.971054，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 65.76K。