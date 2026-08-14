Federated States of Gapla 今日价格

Federated States of Gapla (GAPLA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.87%。当前 GAPLA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GAPLA。

Federated States of Gapla 目前市值在 $ 12,303.54 排名第 #-，流通供应量为 998.78M GAPLA。过去 24 小时内，GAPLA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00115452，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GAPLA 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -33.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Federated States of Gapla（GAPLA）市场信息

市值 $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K 流通量 998.78M 998.78M 998.78M 总供应量 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

Federated States of Gapla 的当前市值为 $ 12.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GAPLA 的流通量为 998.78M，总供应量是 998781065.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.30K。