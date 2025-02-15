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Fate Adventure 价格 (FA)

USD

Fate Adventure (FA) 实时价格图表

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+3.70%(1D)

今天 Fate Adventure (FA) 的价格

今天 Fate Adventure (FA) 的实时价格为 0.547467 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fate Adventure 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 73.29K USD
- Fate Adventure 当天价格变化为 +3.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Fate Adventure (FA) 价格表现 USD

今天内，Fate Adventure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01931079
在过去30天内，Fate Adventure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Fate Adventure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Fate Adventure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01931079+3.66%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Fate Adventure (FA) 价格分析

Fate Adventure 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.578758
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+3.66%

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Fate Adventure (FA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 73.29K
$ 73.29K$ 73.29K

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什么是Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

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Fate Adventure (FA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fate Adventure (FA) 的其他问题

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FA 兑换为当地货币

1 FA 兑换 AUD
A$0.85952319
1 FA 兑换 GBP
0.43249893
1 FA 兑换 EUR
0.52009365
1 FA 兑换 USD
$0.547467
1 FA 兑换 MYR
RM2.42527881
1 FA 兑换 TRY
19.82925474
1 FA 兑换 JPY
¥83.39017344
1 FA 兑换 RUB
49.85234502
1 FA 兑换 INR
47.44896489
1 FA 兑换 IDR
Rp8,830.11166701
1 FA 兑换 PHP
31.61621925
1 FA 兑换 EGP
￡E.27.69635553
1 FA 兑换 BRL
R$3.1205619
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C$0.77192847
1 FA 兑换 BDT
66.34205106
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828.23545095
1 FA 兑换 UAH
22.7198805
1 FA 兑换 VES
Bs33.395487
1 FA 兑换 PKR
Rs152.88015975
1 FA 兑换 KZT
271.42318926
1 FA 兑换 THB
฿18.45511257
1 FA 兑换 TWD
NT$17.89122156
1 FA 兑换 CHF
Fr0.48724563
1 FA 兑换 HKD
HK$4.25929326
1 FA 兑换 MAD
.د.م5.44729665