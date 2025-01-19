Fastlane 图标

Fastlane 价格 (LANE)

USD

Fastlane (LANE) 实时价格图表

$0.03821351
$0.03821351$0.03821351
+3.50%(1D)

今天 Fastlane (LANE) 的价格

今天 Fastlane (LANE) 的实时价格为 0.03821351 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LANE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fastlane 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.26K USD
- Fastlane 当天价格变化为 +3.58%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 LANE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 LANE 价格信息的首选平台。

Fastlane (LANE) 价格表现 USD

今天内，Fastlane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00131961
在过去30天内，Fastlane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0864791869
在过去60天内，Fastlane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0427591140
在过去90天内，Fastlane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.024856789203007904

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00131961+3.58%
30天$ +0.0864791869+226.31%
60天$ +0.0427591140+111.90%
90天$ +0.024856789203007904+186.10%

Fastlane (LANE) 价格分析

Fastlane 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03170151
$ 0.03170151$ 0.03170151

$ 0.0395729
$ 0.0395729$ 0.0395729

$ 0.179991
$ 0.179991$ 0.179991

+10.49%

+3.58%

+43.16%

Fastlane (LANE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.26K
$ 18.26K$ 18.26K

0.00
0.00 0.00

什么是Fastlane (LANE)

Utility as hub for decentralized AI agents

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Fastlane (LANE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fastlane (LANE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

LANE 兑换为当地货币

1 LANE 兑换 AUD
A$0.0615237511
1 LANE 兑换 GBP
0.0313350782
1 LANE 兑换 EUR
0.0370671047
1 LANE 兑换 USD
$0.03821351
1 LANE 兑换 MYR
RM0.171960795
1 LANE 兑换 TRY
1.3539046593
1 LANE 兑换 JPY
¥5.9716252077
1 LANE 兑换 RUB
3.9165026399
1 LANE 兑换 INR
3.3085256958
1 LANE 兑换 IDR
Rp626.4508833744
1 LANE 兑换 PHP
2.2374010105
1 LANE 兑换 EGP
￡E.1.925960904
1 LANE 兑换 BRL
R$0.233102411
1 LANE 兑换 CAD
C$0.0550274544
1 LANE 兑换 BDT
4.642941465
1 LANE 兑换 NGN
59.5225095813
1 LANE 兑换 UAH
1.6091709061
1 LANE 兑换 VES
Bs2.06352954
1 LANE 兑换 PKR
Rs10.6531623178
1 LANE 兑换 KZT
20.2829668378
1 LANE 兑换 THB
฿1.3141626089
1 LANE 兑换 TWD
NT$1.2568423439
1 LANE 兑换 CHF
Fr0.0347742941
1 LANE 兑换 HKD
HK$0.2973011078
1 LANE 兑换 MAD
.د.م0.3836636404