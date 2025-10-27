FARTFUL（FARTFUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +13.94% 漲跌幅（7D） +95.08% 漲跌幅（7D） +95.08%

FARTFUL（FARTFUL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FARTFUL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FARTFUL 的历史最高价为 $ 0.205794，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FARTFUL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +13.94%，过去 7 天内累计变动为 +95.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FARTFUL（FARTFUL）市场信息

市值 $ 152.81K$ 152.81K $ 152.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 152.81K$ 152.81K $ 152.81K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,976,727.71999 999,976,727.71999 999,976,727.71999

FARTFUL 的当前市值为 $ 152.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FARTFUL 的流通量为 999.98M，总供应量是 999976727.71999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 152.81K。