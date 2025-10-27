fartcoin killer（BUTTPLUG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000844 $ 0.0000844 $ 0.0000844 24H最低价 $ 0.00010249 $ 0.00010249 $ 0.00010249 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000844$ 0.0000844 $ 0.0000844 24H最高价 $ 0.00010249$ 0.00010249 $ 0.00010249 历史最高 $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 最低价 $ 0.00006128$ 0.00006128 $ 0.00006128 涨跌幅（1H） +3.19% 涨跌幅（1D） -3.47% 漲跌幅（7D） +15.57% 漲跌幅（7D） +15.57%

fartcoin killer（BUTTPLUG）当前实时价格为 $0.00009639。过去 24 小时内，BUTTPLUG 的交易价格在 $ 0.0000844 至 $ 0.00010249 之间波动，市场活跃度显著。BUTTPLUG 的历史最高价为 $ 0.00312277，历史最低价为 $ 0.00006128。

从短期表现来看，BUTTPLUG 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.19%，过去 24 小时内变动为 -3.47%，过去 7 天内累计变动为 +15.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

fartcoin killer（BUTTPLUG）市场信息

市值 $ 95.44K$ 95.44K $ 95.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 95.44K$ 95.44K $ 95.44K 流通量 999.43M 999.43M 999.43M 总供应量 999,432,720.9674 999,432,720.9674 999,432,720.9674

fartcoin killer 的当前市值为 $ 95.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUTTPLUG 的流通量为 999.43M，总供应量是 999432720.9674，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.44K。