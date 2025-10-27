FartCoin（FART）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00623283 24H最高价 $ 0.00671682 历史最高 $ 0.0192503 最低价 $ 0.00059201 涨跌幅（1H） +0.09% 涨跌幅（1D） +7.61% 漲跌幅（7D） +125.96%

FartCoin（FART）当前实时价格为 $0.00670989。过去 24 小时内，FART 的交易价格在 $ 0.00623283 至 $ 0.00671682 之间波动，市场活跃度显著。FART 的历史最高价为 $ 0.0192503，历史最低价为 $ 0.00059201。

从短期表现来看，FART 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.09%，过去 24 小时内变动为 +7.61%，过去 7 天内累计变动为 +125.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FartCoin（FART）市场信息

市值 $ 465.18K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 465.18K 流通量 69.42M 总供应量 69,420,000.0

FartCoin 的当前市值为 $ 465.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FART 的流通量为 69.42M，总供应量是 69420000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 465.18K。