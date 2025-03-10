FaraLand 价格 (FARA)
今天 FaraLand (FARA) 的实时价格为 0.00275364 USD。目前其市值为 $ 117.13K USD。FARA 兑换 USD 的价格为实时更新。
FaraLand 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.78 USD
- FaraLand 当天价格变化为 -2.52%
- 其循环供应量为 42.60M USD
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今天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005749914。
在过去60天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015037036。
在过去90天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004136372853499069。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.52%
|30天
|$ -0.0005749914
|-20.88%
|60天
|$ -0.0015037036
|-54.60%
|90天
|$ -0.004136372853499069
|-60.03%
FaraLand 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.51%
-2.52%
-9.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles
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|1 FARA 兑换 AUD
A$0.0043507512
|1 FARA 兑换 GBP
￡0.0021203028
|1 FARA 兑换 EUR
€0.0025333488
|1 FARA 兑换 USD
$0.00275364
|1 FARA 兑换 MYR
RM0.0121435524
|1 FARA 兑换 TRY
₺0.1003977144
|1 FARA 兑换 JPY
¥0.4077039384
|1 FARA 兑换 RUB
₽0.2451290328
|1 FARA 兑换 INR
₹0.2399521896
|1 FARA 兑换 IDR
Rp45.1416321216
|1 FARA 兑换 PHP
₱0.157508208
|1 FARA 兑换 EGP
￡E.0.1394994024
|1 FARA 兑换 BRL
R$0.0159160392
|1 FARA 兑换 CAD
C$0.0039377052
|1 FARA 兑换 BDT
৳0.3349252332
|1 FARA 兑换 NGN
₦4.172177646
|1 FARA 兑换 UAH
₴0.1136151864
|1 FARA 兑换 VES
Bs0.17623296
|1 FARA 兑换 PKR
Rs0.7719554376
|1 FARA 兑换 KZT
₸1.352450286
|1 FARA 兑换 THB
฿0.0929078136
|1 FARA 兑换 TWD
NT$0.0904295376
|1 FARA 兑换 CHF
Fr0.0024232032
|1 FARA 兑换 HKD
HK$0.0213957828
|1 FARA 兑换 MAD
.د.م0.0267929172
|1 FARA 兑换 MXN
$0.055898892