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FaraLand 价格 (FARA)

USD

FaraLand (FARA) 实时价格图表

$0.00275364
$0.00275364$0.00275364
-2.50%(1D)

今天 FaraLand (FARA) 的价格

今天 FaraLand (FARA) 的实时价格为 0.00275364 USD。目前其市值为 $ 117.13K USD。FARA 兑换 USD 的价格为实时更新。
FaraLand 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.78 USD
- FaraLand 当天价格变化为 -2.52%
- 其循环供应量为 42.60M USD

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FaraLand (FARA) 价格表现 USD

今天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005749914
在过去60天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015037036
在过去90天内，FaraLand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004136372853499069

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.52%
30天$ -0.0005749914-20.88%
60天$ -0.0015037036-54.60%
90天$ -0.004136372853499069-60.03%

FaraLand (FARA) 价格分析

FaraLand 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00273339
$ 0.00273339$ 0.00273339

$ 0.00282848
$ 0.00282848$ 0.00282848

$ 6.14
$ 6.14$ 6.14

+0.51%

-2.52%

-9.02%

FaraLand (FARA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 117.13K
$ 117.13K$ 117.13K

$ 24.78
$ 24.78$ 24.78

42.60M
42.60M 42.60M

什么是FaraLand (FARA)

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

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FaraLand (FARA) 资源

官网

大家还在问：关于 FaraLand (FARA) 的其他问题

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FARA 兑换为当地货币

1 FARA 兑换 AUD
A$0.0043507512
1 FARA 兑换 GBP
0.0021203028
1 FARA 兑换 EUR
0.0025333488
1 FARA 兑换 USD
$0.00275364
1 FARA 兑换 MYR
RM0.0121435524
1 FARA 兑换 TRY
0.1003977144
1 FARA 兑换 JPY
¥0.4077039384
1 FARA 兑换 RUB
0.2451290328
1 FARA 兑换 INR
0.2399521896
1 FARA 兑换 IDR
Rp45.1416321216
1 FARA 兑换 PHP
0.157508208
1 FARA 兑换 EGP
￡E.0.1394994024
1 FARA 兑换 BRL
R$0.0159160392
1 FARA 兑换 CAD
C$0.0039377052
1 FARA 兑换 BDT
0.3349252332
1 FARA 兑换 NGN
4.172177646
1 FARA 兑换 UAH
0.1136151864
1 FARA 兑换 VES
Bs0.17623296
1 FARA 兑换 PKR
Rs0.7719554376
1 FARA 兑换 KZT
1.352450286
1 FARA 兑换 THB
฿0.0929078136
1 FARA 兑换 TWD
NT$0.0904295376
1 FARA 兑换 CHF
Fr0.0024232032
1 FARA 兑换 HKD
HK$0.0213957828
1 FARA 兑换 MAD
.د.م0.0267929172
1 FARA 兑换 MXN
$0.055898892