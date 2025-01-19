Fantom Money Market 价格 (FBUX)
今天 Fantom Money Market (FBUX) 的实时价格为 0.01071201 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FBUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fantom Money Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.65 USD
- Fantom Money Market 当天价格变化为 -4.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 FBUX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 FBUX 价格信息的首选平台。
今天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00054095237152107。
在过去30天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000335864。
在过去60天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032853884。
在过去90天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001466441957790389。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00054095237152107
|-4.80%
|30天
|$ +0.0000335864
|+0.31%
|60天
|$ +0.0032853884
|+30.67%
|90天
|$ -0.001466441957790389
|-12.04%
Fantom Money Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.46%
-4.80%
+33.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 FBUX 兑换 AUD
A$0.0172463361
|1 FBUX 兑换 GBP
￡0.0087838482
|1 FBUX 兑换 EUR
€0.0103906497
|1 FBUX 兑换 USD
$0.01071201
|1 FBUX 兑换 MYR
RM0.048204045
|1 FBUX 兑换 TRY
₺0.3795265143
|1 FBUX 兑换 JPY
¥1.6739658027
|1 FBUX 兑换 RUB
₽1.0978739049
|1 FBUX 兑换 INR
₹0.9274458258
|1 FBUX 兑换 IDR
Rp175.6066932144
|1 FBUX 兑换 PHP
₱0.6271881855
|1 FBUX 兑换 EGP
￡E.0.539885304
|1 FBUX 兑换 BRL
R$0.065343261
|1 FBUX 兑换 CAD
C$0.0154252944
|1 FBUX 兑换 BDT
৳1.301509215
|1 FBUX 兑换 NGN
₦16.6853481363
|1 FBUX 兑换 UAH
₴0.4510827411
|1 FBUX 兑换 VES
Bs0.57844854
|1 FBUX 兑换 PKR
Rs2.9862941478
|1 FBUX 兑换 KZT
₸5.6857206678
|1 FBUX 兑换 THB
฿0.3683860239
|1 FBUX 兑换 TWD
NT$0.3523180089
|1 FBUX 兑换 CHF
Fr0.0097479291
|1 FBUX 兑换 HKD
HK$0.0833394378
|1 FBUX 兑换 MAD
.د.م0.1075485804