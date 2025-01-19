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Fantom Money Market 价格 (FBUX)

USD

Fantom Money Market (FBUX) 实时价格图表

$0.01071201
$0.01071201$0.01071201
-4.80%(1D)

今天 Fantom Money Market (FBUX) 的价格

今天 Fantom Money Market (FBUX) 的实时价格为 0.01071201 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FBUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fantom Money Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.65 USD
- Fantom Money Market 当天价格变化为 -4.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Fantom Money Market (FBUX) 价格表现 USD

今天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00054095237152107
在过去30天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000335864
在过去60天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032853884
在过去90天内，Fantom Money Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001466441957790389

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00054095237152107-4.80%
30天$ +0.0000335864+0.31%
60天$ +0.0032853884+30.67%
90天$ -0.001466441957790389-12.04%

Fantom Money Market (FBUX) 价格分析

Fantom Money Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01049106
$ 0.01049106$ 0.01049106

$ 0.01133109
$ 0.01133109$ 0.01133109

$ 0.350118
$ 0.350118$ 0.350118

+0.46%

-4.80%

+33.73%

Fantom Money Market (FBUX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 27.65
$ 27.65$ 27.65

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什么是Fantom Money Market (FBUX)

Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial

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Fantom Money Market (FBUX) 资源

官网

大家还在问：关于 Fantom Money Market (FBUX) 的其他问题

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FBUX 兑换为当地货币

1 FBUX 兑换 AUD
A$0.0172463361
1 FBUX 兑换 GBP
0.0087838482
1 FBUX 兑换 EUR
0.0103906497
1 FBUX 兑换 USD
$0.01071201
1 FBUX 兑换 MYR
RM0.048204045
1 FBUX 兑换 TRY
0.3795265143
1 FBUX 兑换 JPY
¥1.6739658027
1 FBUX 兑换 RUB
1.0978739049
1 FBUX 兑换 INR
0.9274458258
1 FBUX 兑换 IDR
Rp175.6066932144
1 FBUX 兑换 PHP
0.6271881855
1 FBUX 兑换 EGP
￡E.0.539885304
1 FBUX 兑换 BRL
R$0.065343261
1 FBUX 兑换 CAD
C$0.0154252944
1 FBUX 兑换 BDT
1.301509215
1 FBUX 兑换 NGN
16.6853481363
1 FBUX 兑换 UAH
0.4510827411
1 FBUX 兑换 VES
Bs0.57844854
1 FBUX 兑换 PKR
Rs2.9862941478
1 FBUX 兑换 KZT
5.6857206678
1 FBUX 兑换 THB
฿0.3683860239
1 FBUX 兑换 TWD
NT$0.3523180089
1 FBUX 兑换 CHF
Fr0.0097479291
1 FBUX 兑换 HKD
HK$0.0833394378
1 FBUX 兑换 MAD
.د.م0.1075485804