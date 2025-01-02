Fantom Bomb 价格 (BOMB)
今天 Fantom Bomb (BOMB) 的实时价格为 0.057454 USD。目前其市值为 $ 28.36M USD。BOMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fantom Bomb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.68K USD
- Fantom Bomb 当天价格变化为 +7.63%
- 其循环供应量为 493.07M USD
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今天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00407331。
在过去30天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060041498。
在过去60天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0431703725。
在过去90天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.034120929556498233。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00407331
|+7.63%
|30天
|$ +0.0060041498
|+10.45%
|60天
|$ +0.0431703725
|+75.14%
|90天
|$ +0.034120929556498233
|+146.23%
Fantom Bomb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
+7.63%
+3.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BOMB 兑换 AUD
A$0.09250094
|1 BOMB 兑换 GBP
￡0.0459632
|1 BOMB 兑换 EUR
€0.05515584
|1 BOMB 兑换 USD
$0.057454
|1 BOMB 兑换 MYR
RM0.25681938
|1 BOMB 兑换 TRY
₺2.02870074
|1 BOMB 兑换 JPY
¥9.02487432
|1 BOMB 兑换 RUB
₽6.37911762
|1 BOMB 兑换 INR
₹4.92725504
|1 BOMB 兑换 IDR
Rp926.67728962
|1 BOMB 兑换 PHP
₱3.32716114
|1 BOMB 兑换 EGP
￡E.2.91751412
|1 BOMB 兑换 BRL
R$0.3648329
|1 BOMB 兑换 CAD
C$0.08273376
|1 BOMB 兑换 BDT
৳6.865753
|1 BOMB 兑换 NGN
₦88.93764292
|1 BOMB 兑换 UAH
₴2.41651524
|1 BOMB 兑换 VES
Bs2.930154
|1 BOMB 兑换 PKR
Rs16.0038117
|1 BOMB 兑换 KZT
₸30.15932822
|1 BOMB 兑换 THB
฿1.96837404
|1 BOMB 兑换 TWD
NT$1.88966206
|1 BOMB 兑换 CHF
Fr0.0517086
|1 BOMB 兑换 HKD
HK$0.44641758
|1 BOMB 兑换 MAD
.د.م0.5802854