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Fantom Bomb 价格 (BOMB)

USD

Fantom Bomb (BOMB) 实时价格图表

$0.057452
$0.057452$0.057452
+7.60%(1D)

今天 Fantom Bomb (BOMB) 的价格

今天 Fantom Bomb (BOMB) 的实时价格为 0.057454 USD。目前其市值为 $ 28.36M USD。BOMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fantom Bomb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.68K USD
- Fantom Bomb 当天价格变化为 +7.63%
- 其循环供应量为 493.07M USD

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Fantom Bomb (BOMB) 价格表现 USD

今天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00407331
在过去30天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060041498
在过去60天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0431703725
在过去90天内，Fantom Bomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.034120929556498233

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00407331+7.63%
30天$ +0.0060041498+10.45%
60天$ +0.0431703725+75.14%
90天$ +0.034120929556498233+146.23%

Fantom Bomb (BOMB) 价格分析

Fantom Bomb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.05338
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$ 0.057559
$ 0.057559$ 0.057559

$ 0.067627
$ 0.067627$ 0.067627

-0.12%

+7.63%

+3.53%

Fantom Bomb (BOMB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 28.36M
$ 28.36M$ 28.36M

$ 280.68K
$ 280.68K$ 280.68K

493.07M
493.07M 493.07M

什么是Fantom Bomb (BOMB)

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Fantom Bomb (BOMB) 资源

官网

大家还在问：关于 Fantom Bomb (BOMB) 的其他问题

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BOMB 兑换为当地货币

1 BOMB 兑换 AUD
A$0.09250094
1 BOMB 兑换 GBP
0.0459632
1 BOMB 兑换 EUR
0.05515584
1 BOMB 兑换 USD
$0.057454
1 BOMB 兑换 MYR
RM0.25681938
1 BOMB 兑换 TRY
2.02870074
1 BOMB 兑换 JPY
¥9.02487432
1 BOMB 兑换 RUB
6.37911762
1 BOMB 兑换 INR
4.92725504
1 BOMB 兑换 IDR
Rp926.67728962
1 BOMB 兑换 PHP
3.32716114
1 BOMB 兑换 EGP
￡E.2.91751412
1 BOMB 兑换 BRL
R$0.3648329
1 BOMB 兑换 CAD
C$0.08273376
1 BOMB 兑换 BDT
6.865753
1 BOMB 兑换 NGN
88.93764292
1 BOMB 兑换 UAH
2.41651524
1 BOMB 兑换 VES
Bs2.930154
1 BOMB 兑换 PKR
Rs16.0038117
1 BOMB 兑换 KZT
30.15932822
1 BOMB 兑换 THB
฿1.96837404
1 BOMB 兑换 TWD
NT$1.88966206
1 BOMB 兑换 CHF
Fr0.0517086
1 BOMB 兑换 HKD
HK$0.44641758
1 BOMB 兑换 MAD
.د.م0.5802854