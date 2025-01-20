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Famous Fox Federation 价格 (FOXY)

USD

Famous Fox Federation (FOXY) 实时价格图表

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-17.10%(1D)

今天 Famous Fox Federation (FOXY) 的价格

今天 Famous Fox Federation (FOXY) 的实时价格为 0.00340462 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FOXY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Famous Fox Federation 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.76K USD
- Famous Fox Federation 当天价格变化为 -17.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Famous Fox Federation (FOXY) 价格表现 USD

今天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000707136024896271
在过去30天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004243143
在过去60天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000948377
在过去90天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001353953017731025

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000707136024896271-17.19%
30天$ +0.0004243143+12.46%
60天$ -0.0000948377-2.78%
90天$ -0.001353953017731025-28.45%

Famous Fox Federation (FOXY) 价格分析

Famous Fox Federation 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00339108
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$ 0.00411176
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$ 0.01497274
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+0.40%

-17.19%

-13.60%

Famous Fox Federation (FOXY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 10.76K
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什么是Famous Fox Federation (FOXY)

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Famous Fox Federation (FOXY) 资源

官网

大家还在问：关于 Famous Fox Federation (FOXY) 的其他问题

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FOXY 兑换为当地货币

1 FOXY 兑换 AUD
A$0.0054814382
1 FOXY 兑换 GBP
0.0027917884
1 FOXY 兑换 EUR
0.0033024814
1 FOXY 兑换 USD
$0.00340462
1 FOXY 兑换 MYR
RM0.01532079
1 FOXY 兑换 TRY
0.1206256866
1 FOXY 兑换 JPY
¥0.5320399674
1 FOXY 兑换 RUB
0.3488373652
1 FOXY 兑换 INR
0.2947719996
1 FOXY 兑换 IDR
Rp55.8134336928
1 FOXY 兑换 PHP
0.199340501
1 FOXY 兑换 EGP
￡E.0.1709800164
1 FOXY 兑换 BRL
R$0.020768182
1 FOXY 兑换 CAD
C$0.0049026528
1 FOXY 兑换 BDT
0.41366133
1 FOXY 兑换 NGN
5.3031382506
1 FOXY 兑换 UAH
0.1433685482
1 FOXY 兑换 VES
Bs0.18384948
1 FOXY 兑换 PKR
Rs0.9491399636
1 FOXY 兑换 KZT
1.8071042036
1 FOXY 兑换 THB
฿0.1175615286
1 FOXY 兑换 TWD
NT$0.1119779518
1 FOXY 兑换 CHF
Fr0.0030982042
1 FOXY 兑换 HKD
HK$0.0264879436
1 FOXY 兑换 MAD
.د.م0.0341823848