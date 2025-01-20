Famous Fox Federation 价格 (FOXY)
今天 Famous Fox Federation (FOXY) 的实时价格为 0.00340462 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FOXY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Famous Fox Federation 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.76K USD
- Famous Fox Federation 当天价格变化为 -17.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000707136024896271。
在过去30天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004243143。
在过去60天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000948377。
在过去90天内，Famous Fox Federation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001353953017731025。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000707136024896271
|-17.19%
|30天
|$ +0.0004243143
|+12.46%
|60天
|$ -0.0000948377
|-2.78%
|90天
|$ -0.001353953017731025
|-28.45%
Famous Fox Federation 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.40%
-17.19%
-13.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FOXY 兑换 AUD
A$0.0054814382
|1 FOXY 兑换 GBP
￡0.0027917884
|1 FOXY 兑换 EUR
€0.0033024814
|1 FOXY 兑换 USD
$0.00340462
|1 FOXY 兑换 MYR
RM0.01532079
|1 FOXY 兑换 TRY
₺0.1206256866
|1 FOXY 兑换 JPY
¥0.5320399674
|1 FOXY 兑换 RUB
₽0.3488373652
|1 FOXY 兑换 INR
₹0.2947719996
|1 FOXY 兑换 IDR
Rp55.8134336928
|1 FOXY 兑换 PHP
₱0.199340501
|1 FOXY 兑换 EGP
￡E.0.1709800164
|1 FOXY 兑换 BRL
R$0.020768182
|1 FOXY 兑换 CAD
C$0.0049026528
|1 FOXY 兑换 BDT
৳0.41366133
|1 FOXY 兑换 NGN
₦5.3031382506
|1 FOXY 兑换 UAH
₴0.1433685482
|1 FOXY 兑换 VES
Bs0.18384948
|1 FOXY 兑换 PKR
Rs0.9491399636
|1 FOXY 兑换 KZT
₸1.8071042036
|1 FOXY 兑换 THB
฿0.1175615286
|1 FOXY 兑换 TWD
NT$0.1119779518
|1 FOXY 兑换 CHF
Fr0.0030982042
|1 FOXY 兑换 HKD
HK$0.0264879436
|1 FOXY 兑换 MAD
.د.م0.0341823848