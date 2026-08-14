FalkorDB 今日价格

FalkorDB (FLKR) 今日实时价格为 $ 0.054229，过去 24 小时内变化了 1.51%。当前 FLKR 兑 USD 的汇率为 $ 0.054229 每 FLKR。

FalkorDB 目前市值在 $ 27,114 排名第 #-，流通供应量为 499.99K FLKR。过去 24 小时内，FLKR 的交易价格在 $ 0.053311（低点）和 $ 0.054303（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.24，而历史最低价为 $ 0.053091。

短期表现方面，FLKR 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -23.40%。过去一天，总交易量达到 $ 170.03。

FalkorDB（FLKR）市场信息

市值 $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K 成交量（24H） $ 170.03$ 170.03 $ 170.03 完全稀释市值 $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K 流通量 499.99K 499.99K 499.99K 总供应量 499,987.413738 499,987.413738 499,987.413738

FalkorDB 的当前市值为 $ 27.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 170.03。FLKR 的流通量为 499.99K，总供应量是 499987.413738，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.11K。