Fake World Assets 今日价格

Fake World Assets (FWA) 今日实时价格为 $ 0.02730474，过去 24 小时内变化了 7.60%。当前 FWA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02730474 每 FWA。

Fake World Assets 目前市值在 $ 26,916,325 排名第 #-，流通供应量为 960.68M FWA。过去 24 小时内，FWA 的交易价格在 $ 0.02082019（低点）和 $ 0.03270134（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04003813，而历史最低价为 $ 0.00397871。

短期表现方面，FWA 在过去一小时内波动了 -3.73%，过去7 天内波动了 +182.41%。过去一天，总交易量达到 $ 3.15M。

Fake World Assets（FWA）市场信息

市值 $ 26.92M$ 26.92M $ 26.92M 成交量（24H） $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M 完全稀释市值 $ 27.31M$ 27.31M $ 27.31M 流通量 960.68M 960.68M 960.68M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fake World Assets 的当前市值为 $ 26.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.15M。FWA 的流通量为 960.68M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.31M。