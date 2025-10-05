faithcoin（FAITHCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.70% 漲跌幅（7D） +12.61% 漲跌幅（7D） +12.61%

faithcoin（FAITHCOIN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FAITHCOIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FAITHCOIN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FAITHCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.70%，过去 7 天内累计变动为 +12.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

faithcoin（FAITHCOIN）市场信息

市值 $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K 流通量 945.89M 945.89M 945.89M 总供应量 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

faithcoin 的当前市值为 $ 7.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FAITHCOIN 的流通量为 945.89M，总供应量是 945894582.298093，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.14K。