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FairSpin 价格 (TFS)

USD

FairSpin (TFS) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 FairSpin (TFS) 的价格

今天 FairSpin (TFS) 的实时价格为 0.0051128 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TFS 兑换 USD 的价格为实时更新。
FairSpin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.38 USD
- FairSpin 当天价格变化为 -0.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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FairSpin (TFS) 价格表现 USD

今天内，FairSpin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，FairSpin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001014778
在过去60天内，FairSpin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002622109
在过去90天内，FairSpin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000282509124569005

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.09%
30天$ +0.0001014778+1.98%
60天$ +0.0002622109+5.13%
90天$ +0.000282509124569005+5.85%

FairSpin (TFS) 价格分析

FairSpin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00508491
$ 0.00508491$ 0.00508491

$ 0.0051483
$ 0.0051483$ 0.0051483

$ 0.02456656
$ 0.02456656$ 0.02456656

-0.36%

-0.09%

+0.53%

FairSpin (TFS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 10.38
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什么是FairSpin (TFS)

TFS is the play-to-earn token used in the blockchain iGaming platform fairspin.io. TFS token offers one of the highest Staking APR on the cryptocurrency market. Platform shared 3.5% of his Revenue for stakers.

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FairSpin (TFS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FairSpin (TFS) 的其他问题

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TFS 兑换为当地货币

1 TFS 兑换 AUD
A$0.00818048
1 TFS 兑换 GBP
0.004141368
1 TFS 兑换 EUR
0.004908288
1 TFS 兑换 USD
$0.0051128
1 TFS 兑换 MYR
RM0.022854216
1 TFS 兑换 TRY
0.182066808
1 TFS 兑换 JPY
¥0.795244912
1 TFS 兑换 RUB
0.516341672
1 TFS 兑换 INR
0.4422572
1 TFS 兑换 IDR
Rp83.816380032
1 TFS 兑换 PHP
0.298740904
1 TFS 兑换 EGP
￡E.0.257276096
1 TFS 兑换 BRL
R$0.030830184
1 TFS 兑换 CAD
C$0.007362432
1 TFS 兑换 BDT
0.623403704
1 TFS 兑换 NGN
7.939104712
1 TFS 兑换 UAH
0.215913544
1 TFS 兑换 VES
Bs0.2760912
1 TFS 兑换 PKR
Rs1.425755408
1 TFS 兑换 KZT
2.7123404
1 TFS 兑换 THB
฿0.174039712
1 TFS 兑换 TWD
NT$0.167341944
1 TFS 兑换 CHF
Fr0.00460152
1 TFS 兑换 HKD
HK$0.039777584
1 TFS 兑换 MAD
.د.م0.051230256