今天 Fair and Free (FAIR3) 的价格

今天 Fair and Free (FAIR3) 的实时价格为 0.01906344 USD。目前其市值为 $ 17.86M USD。FAIR3 兑换 USD 的价格为实时更新。

Fair and Free 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- Fair and Free 当天价格变化为 +15.45%

- 其循环供应量为 935.81M USD

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