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Facebook Tokenized Stock Defichain 价格 (DFB)

USD

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 实时价格图表

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今天 Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 的价格

今天 Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 的实时价格为 24.53 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DFB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Facebook Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.88 USD
- Facebook Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 -0.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 价格表现 USD

今天内，Facebook Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0076939804427
在过去30天内，Facebook Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.0549020060
在过去60天内，Facebook Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -20.4755221550
在过去90天内，Facebook Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -20.1477252767273

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0076939804427-0.03%
30天$ -5.0549020060-20.60%
60天$ -20.4755221550-83.47%
90天$ -20.1477252767273-45.09%

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 价格分析

Facebook Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 24.47
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$ 24.62
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$ 379.76
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--

-0.03%

+30.51%

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

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Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 资源

官网

大家还在问：关于 Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) 的其他问题

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DFB 兑换为当地货币

1 DFB 兑换 AUD
A$39.248
1 DFB 兑换 GBP
19.8693
1 DFB 兑换 EUR
23.5488
1 DFB 兑换 USD
$24.53
1 DFB 兑换 MYR
RM110.1397
1 DFB 兑换 TRY
873.0227
1 DFB 兑换 JPY
¥3,827.4159
1 DFB 兑换 RUB
2,505.7395
1 DFB 兑换 INR
2,122.8262
1 DFB 兑换 IDR
Rp402,131.0832
1 DFB 兑换 PHP
1,434.7597
1 DFB 兑换 EGP
￡E.1,234.8402
1 DFB 兑换 BRL
R$149.1424
1 DFB 兑换 CAD
C$35.3232
1 DFB 兑换 BDT
2,980.1497
1 DFB 兑换 NGN
38,149.056
1 DFB 兑换 UAH
1,032.713
1 DFB 兑换 VES
Bs1,324.62
1 DFB 兑换 PKR
Rs6,834.5486
1 DFB 兑换 KZT
13,013.165
1 DFB 兑换 THB
฿841.6243
1 DFB 兑换 TWD
NT$803.8481
1 DFB 兑换 CHF
Fr22.3223
1 DFB 兑换 HKD
HK$190.8434
1 DFB 兑换 MAD
.د.م246.2812