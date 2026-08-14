Eyed Exchange 今日价格

Eyed Exchange (EYED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.56%。当前 EYED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EYED。

Eyed Exchange 目前市值在 $ 296,158 排名第 #-，流通供应量为 888.81M EYED。过去 24 小时内，EYED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00360947，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EYED 在过去一小时内波动了 +6.47%，过去7 天内波动了 -1.10%。过去一天，总交易量达到 $ 2.30K。

Eyed Exchange（EYED）市场信息

市值 $ 296.16K$ 296.16K $ 296.16K 成交量（24H） $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K 完全稀释市值 $ 329.48K$ 329.48K $ 329.48K 流通量 888.81M 888.81M 888.81M 总供应量 988,806,131.574015 988,806,131.574015 988,806,131.574015

Eyed Exchange 的当前市值为 $ 296.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.30K。EYED 的流通量为 888.81M，总供应量是 988806131.574015，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 329.48K。