Exxon Mobil xStock 今日价格

Exxon Mobil xStock (XOMX) 今日实时价格为 $ 159.15，过去 24 小时内变化了 1.87%。当前 XOMX 兑 USD 的汇率为 $ 159.15 每 XOMX。

Exxon Mobil xStock 目前市值在 $ 765,418 排名第 #-，流通供应量为 4.81K XOMX。过去 24 小时内，XOMX 的交易价格在 $ 158.66（低点）和 $ 162.19（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 306.42，而历史最低价为 $ 111.1。

短期表现方面，XOMX 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +4.74%。过去一天，总交易量达到 $ 374.67。

Exxon Mobil xStock（XOMX）市场信息

市值 $ 765.42K$ 765.42K $ 765.42K 成交量（24H） $ 374.67$ 374.67 $ 374.67 完全稀释市值 $ 110.31M$ 110.31M $ 110.31M 流通量 4.81K 4.81K 4.81K 总供应量 693,106.3829412238 693,106.3829412238 693,106.3829412238

Exxon Mobil xStock 的当前市值为 $ 765.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 374.67。XOMX 的流通量为 4.81K，总供应量是 693106.3829412238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 110.31M。