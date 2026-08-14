Exotic Markets 今日价格

Exotic Markets (EXO) 今日实时价格为 $ 0.085252，过去 24 小时内变化了 0.23%。当前 EXO 兑 USD 的汇率为 $ 0.085252 每 EXO。

Exotic Markets 目前市值在 $ 77,578 排名第 #-，流通供应量为 709.98K EXO。过去 24 小时内，EXO 的交易价格在 $ 0.084582（低点）和 $ 0.085891（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 10.78，而历史最低价为 $ 0.077024。

短期表现方面，EXO 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +1.84%。过去一天，总交易量达到 $ 44.45。

Exotic Markets（EXO）市场信息

市值 $ 77.58K$ 77.58K $ 77.58K 成交量（24H） $ 44.45$ 44.45 $ 44.45 完全稀释市值 $ 852.52K$ 852.52K $ 852.52K 流通量 709.98K 709.98K 709.98K 总供应量 9,999,977.064091 9,999,977.064091 9,999,977.064091

Exotic Markets 的当前市值为 $ 77.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 44.45。EXO 的流通量为 709.98K，总供应量是 9999977.064091，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 852.52K。