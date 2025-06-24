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Exorde 价格 (EXD)

USD

Exorde (EXD) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Exorde (EXD) 的价格

今天 Exorde (EXD) 的实时价格为 0.00442051 USD。目前其市值为 $ 210.32K USD。EXD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Exorde 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Exorde 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 47.58M USD

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Exorde (EXD) 价格表现 USD

今天内，Exorde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Exorde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008705920
在过去60天内，Exorde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008877816
在过去90天内，Exorde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01166331856649389

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0008705920-19.69%
60天$ -0.0008877816-20.08%
90天$ -0.01166331856649389-72.51%

Exorde (EXD) 价格分析

Exorde 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.393832
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Exorde (EXD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 210.32K
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47.58M
47.58M 47.58M

什么是Exorde (EXD)

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Exorde (EXD) 资源

白皮书
官网

Exorde（EXD）代币经济

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大家还在问：关于 Exorde (EXD) 的其他问题

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EXD 兑换为当地货币

1 EXD 兑换 VND
116.32572065
1 EXD 兑换 AUD
A$0.0067633803
1 EXD 兑换 GBP
0.0032269723
1 EXD 兑换 EUR
0.0038016386
1 EXD 兑换 USD
$0.00442051
1 EXD 兑换 MYR
RM0.0187429624
1 EXD 兑换 TRY
0.1752290164
1 EXD 兑换 JPY
¥0.6410181551
1 EXD 兑换 RUB
0.3476731115
1 EXD 兑换 INR
0.3802522702
1 EXD 兑换 IDR
Rp72.4673654544
1 EXD 兑换 KRW
6.0061027319
1 EXD 兑换 PHP
0.2515712241
1 EXD 兑换 EGP
￡E.0.2212907306
1 EXD 兑换 BRL
R$0.0242685999
1 EXD 兑换 CAD
C$0.0060560987
1 EXD 兑换 BDT
0.540186322
1 EXD 兑换 NGN
6.8534702938
1 EXD 兑换 UAH
0.1850867537
1 EXD 兑换 VES
Bs0.45531253
1 EXD 兑换 PKR
Rs1.253656636
1 EXD 兑换 KZT
2.3071525792
1 EXD 兑换 THB
฿0.1444180617
1 EXD 兑换 TWD
NT$0.130405045
1 EXD 兑换 AED
د.إ0.0162232717
1 EXD 兑换 CHF
Fr0.0035806131
1 EXD 兑换 HKD
HK$0.0346567984
1 EXD 兑换 MAD
.د.م0.0400056155
1 EXD 兑换 MXN
$0.0841223053