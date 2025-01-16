EXODAS 图标

EXODAS 价格 (EXO)

USD

EXODAS (EXO) 实时价格图表

$0.01009129
$0.01009129$0.01009129
+51.80%(1D)

今天 EXODAS (EXO) 的价格

今天 EXODAS (EXO) 的实时价格为 0.01005755 USD。目前其市值为 $ 10.09M USD。EXO 兑换 USD 的价格为实时更新。
EXODAS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 751.25K USD
- EXODAS 当天价格变化为 +50.31%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

在获取 MEXC 上从 EXO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EXO 价格信息的首选平台。

EXODAS (EXO) 价格表现 USD

今天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00336635
在过去30天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00336635+50.31%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

EXODAS (EXO) 价格分析

EXODAS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00651151
$ 0.00651151$ 0.00651151

$ 0.01023593
$ 0.01023593$ 0.01023593

$ 0.01023593
$ 0.01023593$ 0.01023593

+4.93%

+50.31%

+90.66%

EXODAS (EXO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

$ 751.25K
$ 751.25K$ 751.25K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是EXODAS (EXO)

The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

EXODAS (EXO) 资源

官网

大家还在问：关于 EXODAS (EXO) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EXO 兑换为当地货币

1 EXO 兑换 AUD
A$0.01609208
1 EXO 兑换 GBP
0.0081466155
1 EXO 兑换 EUR
0.0097558235
1 EXO 兑换 USD
$0.01005755
1 EXO 兑换 MYR
RM0.045258975
1 EXO 兑换 TRY
0.356439572
1 EXO 兑换 JPY
¥1.566563988
1 EXO 兑换 RUB
1.033312687
1 EXO 兑换 INR
0.8706821035
1 EXO 兑换 IDR
Rp164.877842472
1 EXO 兑换 PHP
0.588768977
1 EXO 兑换 EGP
￡E.0.50690052
1 EXO 兑换 BRL
R$0.0604458755
1 EXO 兑换 CAD
C$0.0143822965
1 EXO 兑换 BDT
1.216561248
1 EXO 兑换 NGN
15.64150176
1 EXO 兑换 UAH
0.423221704
1 EXO 兑换 VES
Bs0.5431077
1 EXO 兑换 PKR
Rs2.802234581
1 EXO 兑换 KZT
5.310185249
1 EXO 兑换 THB
฿0.3478906545
1 EXO 兑换 TWD
NT$0.331094546
1 EXO 兑换 CHF
Fr0.0091523705
1 EXO 兑换 HKD
HK$0.078247739
1 EXO 兑换 MAD
.د.م0.101178953