EXODAS 价格 (EXO)
今天 EXODAS (EXO) 的实时价格为 0.01005755 USD。目前其市值为 $ 10.09M USD。EXO 兑换 USD 的价格为实时更新。
EXODAS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 751.25K USD
- EXODAS 当天价格变化为 +50.31%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00336635。
在过去30天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，EXODAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00336635
|+50.31%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EXODAS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+4.93%
+50.31%
+90.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.
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|1 EXO 兑换 AUD
A$0.01609208
|1 EXO 兑换 GBP
￡0.0081466155
|1 EXO 兑换 EUR
€0.0097558235
|1 EXO 兑换 USD
$0.01005755
|1 EXO 兑换 MYR
RM0.045258975
|1 EXO 兑换 TRY
₺0.356439572
|1 EXO 兑换 JPY
¥1.566563988
|1 EXO 兑换 RUB
₽1.033312687
|1 EXO 兑换 INR
₹0.8706821035
|1 EXO 兑换 IDR
Rp164.877842472
|1 EXO 兑换 PHP
₱0.588768977
|1 EXO 兑换 EGP
￡E.0.50690052
|1 EXO 兑换 BRL
R$0.0604458755
|1 EXO 兑换 CAD
C$0.0143822965
|1 EXO 兑换 BDT
৳1.216561248
|1 EXO 兑换 NGN
₦15.64150176
|1 EXO 兑换 UAH
₴0.423221704
|1 EXO 兑换 VES
Bs0.5431077
|1 EXO 兑换 PKR
Rs2.802234581
|1 EXO 兑换 KZT
₸5.310185249
|1 EXO 兑换 THB
฿0.3478906545
|1 EXO 兑换 TWD
NT$0.331094546
|1 EXO 兑换 CHF
Fr0.0091523705
|1 EXO 兑换 HKD
HK$0.078247739
|1 EXO 兑换 MAD
.د.م0.101178953