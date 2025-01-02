ExNetwork 图标

ExNetwork 价格 (EXNT)

USD

ExNetwork (EXNT) 实时价格图表

$0.00484294
$0.00484294$0.00484294
0.00%(1D)

今天 ExNetwork (EXNT) 的价格

今天 ExNetwork (EXNT) 的实时价格为 0.00484294 USD。目前其市值为 $ 333.34K USD。EXNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
ExNetwork 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 344.86 USD
- ExNetwork 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 68.83M USD

在获取 MEXC 上从 EXNT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EXNT 价格信息的首选平台。

ExNetwork (EXNT) 价格表现 USD

今天内，ExNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ExNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004118286
在过去60天内，ExNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007679900
在过去90天内，ExNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000569150534953055

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0004118286-8.50%
60天$ +0.0007679900+15.86%
90天$ +0.000569150534953055+13.32%

ExNetwork (EXNT) 价格分析

ExNetwork 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.689674
$ 0.689674$ 0.689674

--

--

0.00%

ExNetwork (EXNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 333.34K
$ 333.34K$ 333.34K

$ 344.86
$ 344.86$ 344.86

68.83M
68.83M 68.83M

什么是ExNetwork (EXNT)

Exnetwork Token is the Social Finance token of the Exnetwork Community. It grants access to tier of investment groups and also mines EXNG - the governance token of the community. Other utilities includes being a security bond and tipping.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ExNetwork (EXNT) 资源

官网

大家还在问：关于 ExNetwork (EXNT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EXNT 兑换为当地货币

1 EXNT 兑换 AUD
A$0.007748704
1 EXNT 兑换 GBP
0.003874352
1 EXNT 兑换 EUR
0.0046976518
1 EXNT 兑换 USD
$0.00484294
1 EXNT 兑换 MYR
RM0.0216479418
1 EXNT 兑换 TRY
0.1710042114
1 EXNT 兑换 JPY
¥0.7604868682
1 EXNT 兑换 RUB
0.5399393806
1 EXNT 兑换 INR
0.4152336756
1 EXNT 兑换 IDR
Rp78.1119245482
1 EXNT 兑换 PHP
0.2805999436
1 EXNT 兑换 EGP
￡E.0.2458276344
1 EXNT 兑换 BRL
R$0.030026228
1 EXNT 兑换 CAD
C$0.0069738336
1 EXNT 兑换 BDT
0.57873133
1 EXNT 兑换 NGN
7.4851996346
1 EXNT 兑换 UAH
0.2039362034
1 EXNT 兑换 VES
Bs0.24698994
1 EXNT 兑换 PKR
Rs1.349727378
1 EXNT 兑换 KZT
2.5422044942
1 EXNT 兑换 THB
฿0.1660159832
1 EXNT 兑换 TWD
NT$0.1591874378
1 EXNT 兑换 CHF
Fr0.004358646
1 EXNT 兑换 HKD
HK$0.0376296438
1 EXNT 兑换 MAD
.د.م0.0489621234