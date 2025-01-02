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Exeedme 价格 (XED)

USD

Exeedme (XED) 实时价格图表

$0.02096808
$0.02096808$0.02096808
+3.00%(1D)

今天 Exeedme (XED) 的价格

今天 Exeedme (XED) 的实时价格为 0.02100185 USD。目前其市值为 $ 1.89M USD。XED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Exeedme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 231.75K USD
- Exeedme 当天价格变化为 +3.20%
- 其循环供应量为 90.00M USD

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Exeedme (XED) 价格表现 USD

今天内，Exeedme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00065176
在过去30天内，Exeedme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028643310
在过去60天内，Exeedme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034234863
在过去90天内，Exeedme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003197829610738644

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00065176+3.20%
30天$ -0.0028643310-13.63%
60天$ +0.0034234863+16.30%
90天$ +0.003197829610738644+17.96%

Exeedme (XED) 价格分析

Exeedme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02030524
$ 0.02030524$ 0.02030524

$ 0.02106125
$ 0.02106125$ 0.02106125

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

+0.42%

+3.20%

+5.61%

Exeedme (XED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 231.75K
$ 231.75K$ 231.75K

90.00M
90.00M 90.00M

什么是Exeedme (XED)

Exeedme is a blockchain-powered tournament platform allowing gamers at all skill-levels to monetise their skills.

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Exeedme (XED) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Exeedme (XED) 的其他问题

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XED 兑换为当地货币

1 XED 兑换 AUD
A$0.0338129785
1 XED 兑换 GBP
0.01680148
1 XED 兑换 EUR
0.020161776
1 XED 兑换 USD
$0.02100185
1 XED 兑换 MYR
RM0.0938782695
1 XED 兑换 TRY
0.7415753235
1 XED 兑换 JPY
¥3.298970598
1 XED 兑换 RUB
2.3318354055
1 XED 兑换 INR
1.801118656
1 XED 兑换 IDR
Rp338.7394687055
1 XED 兑换 PHP
1.215587078
1 XED 兑换 EGP
￡E.1.066053906
1 XED 兑换 BRL
R$0.133151729
1 XED 兑换 CAD
C$0.030242664
1 XED 兑换 BDT
2.509721075
1 XED 兑换 NGN
32.510443763
1 XED 兑换 UAH
0.883337811
1 XED 兑换 VES
Bs1.07109435
1 XED 兑换 PKR
Rs5.8500653175
1 XED 兑换 KZT
11.0245011205
1 XED 兑换 THB
฿0.719523381
1 XED 兑换 TWD
NT$0.690540828
1 XED 兑换 CHF
Fr0.018901665
1 XED 兑换 HKD
HK$0.1631843745
1 XED 兑换 MAD
.د.م0.212118685