ExchangeCoin 价格 (EXCC)
今天 ExchangeCoin (EXCC) 的实时价格为 0.01767924 USD。目前其市值为 $ 534.22K USD。EXCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
ExchangeCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.44K USD
- ExchangeCoin 当天价格变化为 -5.27%
- 其循环供应量为 30.22M USD
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今天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00098415266934323。
在过去30天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054096582。
在过去60天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034635752。
在过去90天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001689609993875658。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00098415266934323
|-5.27%
|30天
|$ -0.0054096582
|-30.59%
|60天
|$ +0.0034635752
|+19.59%
|90天
|$ +0.001689609993875658
|+10.57%
ExchangeCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.16%
-5.27%
-16.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.
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|1 EXCC 兑换 AUD
A$0.0284635764
|1 EXCC 兑换 GBP
￡0.014143392
|1 EXCC 兑换 EUR
€0.0169720704
|1 EXCC 兑换 USD
$0.01767924
|1 EXCC 兑换 MYR
RM0.0790262028
|1 EXCC 兑换 TRY
₺0.6242539644
|1 EXCC 兑换 JPY
¥2.7770550192
|1 EXCC 兑换 RUB
₽1.9629260172
|1 EXCC 兑换 INR
₹1.5161716224
|1 EXCC 兑换 IDR
Rp285.1489923372
|1 EXCC 兑换 PHP
₱1.0232744112
|1 EXCC 兑换 EGP
￡E.0.8973982224
|1 EXCC 兑换 BRL
R$0.1120863816
|1 EXCC 兑换 CAD
C$0.0254581056
|1 EXCC 兑换 BDT
৳2.11266918
|1 EXCC 兑换 NGN
₦27.3671099352
|1 EXCC 兑换 UAH
₴0.7435888344
|1 EXCC 兑换 VES
Bs0.90164124
|1 EXCC 兑换 PKR
Rs4.924552302
|1 EXCC 兑换 KZT
₸9.2803634532
|1 EXCC 兑换 THB
฿0.6056907624
|1 EXCC 兑换 TWD
NT$0.5812934112
|1 EXCC 兑换 CHF
Fr0.015911316
|1 EXCC 兑换 HKD
HK$0.1373676948
|1 EXCC 兑换 MAD
.د.م0.178560324