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ExchangeCoin 价格 (EXCC)

USD

ExchangeCoin (EXCC) 实时价格图表

$0.01767924
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-5.20%(1D)

今天 ExchangeCoin (EXCC) 的价格

今天 ExchangeCoin (EXCC) 的实时价格为 0.01767924 USD。目前其市值为 $ 534.22K USD。EXCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
ExchangeCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.44K USD
- ExchangeCoin 当天价格变化为 -5.27%
- 其循环供应量为 30.22M USD

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ExchangeCoin (EXCC) 价格表现 USD

今天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00098415266934323
在过去30天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054096582
在过去60天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034635752
在过去90天内，ExchangeCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001689609993875658

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00098415266934323-5.27%
30天$ -0.0054096582-30.59%
60天$ +0.0034635752+19.59%
90天$ +0.001689609993875658+10.57%

ExchangeCoin (EXCC) 价格分析

ExchangeCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01756291
$ 0.01756291$ 0.01756291

$ 0.01881463
$ 0.01881463$ 0.01881463

$ 0.259997
$ 0.259997$ 0.259997

+0.16%

-5.27%

-16.68%

ExchangeCoin (EXCC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 534.22K
$ 534.22K$ 534.22K

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

30.22M
30.22M 30.22M

什么是ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

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ExchangeCoin (EXCC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ExchangeCoin (EXCC) 的其他问题

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EXCC 兑换为当地货币

1 EXCC 兑换 AUD
A$0.0284635764
1 EXCC 兑换 GBP
0.014143392
1 EXCC 兑换 EUR
0.0169720704
1 EXCC 兑换 USD
$0.01767924
1 EXCC 兑换 MYR
RM0.0790262028
1 EXCC 兑换 TRY
0.6242539644
1 EXCC 兑换 JPY
¥2.7770550192
1 EXCC 兑换 RUB
1.9629260172
1 EXCC 兑换 INR
1.5161716224
1 EXCC 兑换 IDR
Rp285.1489923372
1 EXCC 兑换 PHP
1.0232744112
1 EXCC 兑换 EGP
￡E.0.8973982224
1 EXCC 兑换 BRL
R$0.1120863816
1 EXCC 兑换 CAD
C$0.0254581056
1 EXCC 兑换 BDT
2.11266918
1 EXCC 兑换 NGN
27.3671099352
1 EXCC 兑换 UAH
0.7435888344
1 EXCC 兑换 VES
Bs0.90164124
1 EXCC 兑换 PKR
Rs4.924552302
1 EXCC 兑换 KZT
9.2803634532
1 EXCC 兑换 THB
฿0.6056907624
1 EXCC 兑换 TWD
NT$0.5812934112
1 EXCC 兑换 CHF
Fr0.015911316
1 EXCC 兑换 HKD
HK$0.1373676948
1 EXCC 兑换 MAD
.د.م0.178560324