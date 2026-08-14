Exchange Request for Bitbon 今日价格

Exchange Request for Bitbon (ERBB) 今日实时价格为 $ 0.761162，过去 24 小时内变化了 1.99%。当前 ERBB 兑 USD 的汇率为 $ 0.761162 每 ERBB。

Exchange Request for Bitbon 目前市值在 $ 285,888 排名第 #-，流通供应量为 375.59K ERBB。过去 24 小时内，ERBB 的交易价格在 $ 0.760084（低点）和 $ 0.790996（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.068，而历史最低价为 $ 0.692041。

短期表现方面，ERBB 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -8.88%。过去一天，总交易量达到 $ 1.23K。

Exchange Request for Bitbon（ERBB）市场信息

市值 $ 285.89K$ 285.89K $ 285.89K 成交量（24H） $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K 完全稀释市值 $ 285.89K$ 285.89K $ 285.89K 流通量 375.59K 375.59K 375.59K 总供应量 375,593.7374993154 375,593.7374993154 375,593.7374993154

Exchange Request for Bitbon 的当前市值为 $ 285.89K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.23K。ERBB 的流通量为 375.59K，总供应量是 375593.7374993154，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 285.89K。